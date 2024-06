Cinco corpos são encontrados abandonados em uma estrada no norte do México

Os corpos de cinco pessoas foram localizados nesta sexta-feira (7) em uma estrada a leste da cidade de Chihuahua, informou o Ministério Público do estado homônimo, no norte do México.

Agentes do Ministério Público e da polícia local retiravam os corpos e investigavam o local para "estabelecer a causa da morte e há quanto tempo estavam sem vida", informou a instituição em um comunicado.

A identidade das vítimas ainda não foi determinada pelas autoridades, embora notícias da imprensa local sugiram que os corpos possam ser de cinco motoristas de serviços de táxi, baseado em dados como desaparecidos desde 30 de maio.