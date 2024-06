Blinken viajará ao Oriente Médio na próxima semana para impulsionar trégua

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, visitará o Oriente Médio na próxima semana para impulsionar um plano de cessar-fogo entre Israel e o grupo palestino Hamas, anunciou o Departamento de Estado nesta sexta-feira (7).

Blinken, que fará sua oitava visita à região desde o ataque do Hamas contra o território israelense em 7 de outubro, visitará Israel e os aliados árabes dos Estados Unidos na região - Egito, Jordânia e Catar - entre segunda e quarta-feira, indicou o Departamento de Estado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No giro, Blinken "enfatizará a importância de que o Hamas aceite a proposta sobre a mesa, que é quase idêntica a uma que o Hamas apoiou no mês passado", disse o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller, em um comunicado.