Ataque de paramilitares deixa 40 mortos no Sudão, denuncia grupo pró-democracia

Um "intenso ataque de artilharia" executado por paramilitares deixou pelo menos 40 mortos nesta sexta-feira (7) em Omdurman, a segunda cidade mais populosa do Sudão, segundo um grupo de ativistas pró-democracia do país, que está em guerra civil desde abril de 2023.

"Não há um balanço preciso do número de vítimas em Omdurman. Muitos corpos foram levados para o hospital universitário Al Nao, outros para hospitais particulares ou foram enterrados pela famílias", acrescentou o comitê.

O ataque aconteceu depois que as FAR foram acusadas de executar, na quarta-feira, um massacre em Wad Al Nura, uma cidade no centro do Sudão, que deixou 104 mortos, incluindo 35 crianças, segundo ativistas pró-democracia.

O Sudão está em guerra civil desde abril de 2023. O Exército sudanês, liderado por Abdel Fattah al Burhan, e as FAR, de Mohamed Hamdan Daglo, lutam pelo controle do país.