Alemanha vence Grécia de virada (2-1) a sete dias do início da Eurocopa

Após começar perdendo para a Grécia com uma falha do goleiro Manuel Neuer, a Alemanha reagiu no segundo tempo e venceu de virada por 2 a 1 em sua última partida de preparação nesta sexta-feira (7), a sete dias de seu jogo de abertura da Euro-2024.

Os jogadores comandados pelo técnico Julian Nagelsmann, que haviam empatado na segunda-feira com a Ucrânia (0-0) em Nuremberg, venceram em Mönchengladbach no último minuto do tempo regulamentar graças a um chute com a parte externa do pé direito de Pascal Gross (89'), o seu primeiro gol pelo seleção alemã.

Diante de uma Grécia que foi eliminada em sua tentativa de disputar a Eurocopa ao perder a final do playoff para a Geórgia, a Alemanha decepcionou num primeiro tempo em que sofreu o gol do meia-atacante Giorgios Masouras (34'). Diante da forte pressão dos gregos, os alemães perderam a bola e Neuer errou, o que levou ao gol de Masouras.