Wall Street fecha com resultados mistos à espera de dados de emprego nos EUA

A bolsa de Nova York terminou com resultados mistos nesta quinta-feira (6), fazendo uma pausa após atingir recordes no dia anterior e à espera dos dados de emprego na sexta-feira.

O índice industrial Dow Jones ganhou 0,20%, fechando a 38.886,17 pontos; o tecnológico Nasdaq, que havia fechado em um máximo na quarta-feira, cedeu um modesto 0,09%, terminando a 17.173,12 unidades; e o índice ampliado S&P 500, que também havia alcançado um recorde na jornada anterior, terminou estável (-0,02%) em 5.352,96 pontos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O mercado deu uma pausa após os recordes do Nasdaq e do S&P 500, derivados do crescimento da cotação da Nvidia e da revolução da inteligência artificial (IA).