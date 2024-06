Para veterano da II Guerra, lembranças do 'Dia D' ainda são nítidas 80 anos depois

Richard Rung se lembra nitidamente: a artilharia alemã atirando em sua lancha de desembarque, o som dos projéteis das metralhadoras acertando a embarcação, o sangue e a água do mar misturando-se no convés, soldados chorando na praia.

Faz quase 80 anos que Rung desembarcou na França no 'Dia D', em 6 de junho de 1944, então um marinheiro americano de 19 anos, como parte da maciça invasão anfíbia que rompeu as defesas costeiras alemãs em uma vitória-chave para as forças aliadas.

Ele agora mora em um subúrbio de Chicago com Dorothy, sua esposa há 75 anos, mas as lembranças da violência e da morte que testemunhou do outro lado do mundo ainda estão claras e aquela data remota ainda parece ter acontecido outro dia.