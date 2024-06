Fortaleza Europa: a muralha nazista que não conseguiu impedir o 'Dia D'

Para o 80º aniversário do desembarque do 'Dia D', a AFP percorreu as linhas costeiras do norte da Noruega até o sul da França para descobrir o que aconteceu com as defesas da Muralha do Atlântico, construídas pelos alemães com o objetivo de manter os Aliados afastados.

Temendo uma invasão aliada da Europa ocupada, Adolf Hitler, em 1942, ordenou a construção de um sistema de defesa costeira de 5 mil quilômetros, repleto de bunkers, locais para armas de alto calibre, armadilhas para tanques e outros obstáculos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O fotojornalista da AFP Olivier Morin passou três semanas documentando os restos das supostamente inexpugnáveis fortificações, que foram rompidas pelos Aliados no Dia D.