Foguete Starship da SpaceX, o maior do mundo, decola em seu quarto voo de teste

O sistema de lançamento mais potente já construído, vital para os planos da Nasa de enviar astronautas à Lua e para as aspirações do CEO da SpaceX, Elon Musk, de um dia colonizar Marte, decolou da base da empresa em Boca Chica, no estado do Texas, às 7h50 (9h50 em Brasília).

"A carga útil para esses testes de voo são dados. Com base no que realizamos durante o terceiro teste de voo do Starship, nosso principal objetivo hoje é superar o calor extremo do retorno" à Terra, afirmou a SpaceX no X.

A trajetória de voo será semelhante à do terceiro teste, realizado em março e no qual a Starship voou por 49 minutos antes de pegar fogo ao retornar à atmosfera sobre o Oceano Índico.

Desde então, a SpaceX afirma ter feito várias atualizações de software e hardware e espera conseguir um pouso suave da estrutura de propulsão no Golfo do México e uma "entrada controlada" da parte superior.