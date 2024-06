Bukele chama gangues de 'satânicas' e diz que apaziguar El Salvador foi um 'milagre'

"À medida que cresciam, as organizações (criminosas) tornavam-se satânica. Passaram a fazer rituais satânicos", disse Bukele sobre sua luta contra as gangues Mara Salvatrucha (MS-13) e Barrio 18 no país centro-americano.

"Em algumas semanas o país se transformou", defendeu.

"Estamos mais seguros do que qualquer outro país do Hemisfério Ocidental e se eu tivesse dito isto há cinco anos, teriam me dito que eu estava louco. Este era literalmente o país mais perigoso do mundo", indicou.

O presidente lembrou que em março de 2022 as gangues "mataram 87 pessoas em 3 dias, o que para um país de 6 milhões de habitantes é uma loucura".