Biden garante que Ucrânia não usará armas americanas para atacar Moscou

O presidente americano, Joe Biden, insistiu nesta quinta-feira(6) que as armas dos Estados Unidos não serão usadas contra Moscou, depois de autorizar a Ucrânia a atacar o interior da Rússia com armamento do Ocidente.

Em resposta à ofensiva russa no nordeste da Ucrânia, os Estados Unidos e outros países permitiram que Kiev utilizasse armas enviadas pelo Ocidente para atacar alvos em território russo.

"Está autorizado o uso nas proximidades da fronteira, quando do outro lado estiverem atacando alvos específicos na Ucrânia", disse Biden à ABC News em entrevista publicada nesta quinta-feira.