Vitória modesta de seu partido revela rejeição inesperada a Modi na Índia

Eleitores indianos demonstraram uma rejeição inesperada à liderança do primeiro-ministro Narendra Modi, deixando seu partido nacionalista hindu aquém da maioria absoluta no Parlamento. Apesar de sua vitória para um terceiro mandato, o resultado das eleições legislativas manchou a aura de invencibilidade em torno do político indiano mais dominante das últimas décadas.

Embora o partido de Modi, o Bharatiya Janata Party (BJP), tenha terminado em primeiro lugar e ainda esteja bem posicionado para formar um governo com seus aliados nos próximos dias, seu desempenho foi um encolhimento em comparação com sua performance em 2014, quando Modi chegou ao poder levado por uma onda de raiva nacional sobre corrupção. Mais modesto também que o de 2019, quando o premiê foi impulsionado pelo sentimento nacionalista em meio a um confronto de fronteira com o Paquistão.

Os partidos de oposição da Índia celebraram o resultado que marcou um revés raro para um político indiano que nunca deixou de garantir uma maioria em eleições estaduais ou nacionais ao longo de uma carreira política de 23 anos.