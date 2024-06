Ultradireitista AfD é o partido alemão mais popular no TikTok

Políticos e personalidades da ultradireita alemã usam a rede social como um tipo de universo paralelo para disseminar ideias extremistas, enquanto os partidos democráticos têm menor presença na plataforma.De todos os partidos políticos alemães que possuem representação no Bundestag (Parlamento), o ultradireitista Alternativa para a Alemanha (AfD) é o que faz melhor uso da rede social TikTok, segundo um estudo publicado nesta terça-feira (04/06). "Observamos grandes quantidades de símbolos e códigos abertamente de extrema-direita no TikTok", afirma Debora Schnabel, diretora do Centro Educacional Anne Frank, que conduziu a análise. "Vez após vez, perfis da AfD ou do ambiente do partido estão por trás disso." A líder da AfD no Bundestag, Alice Weidel, está entre os cinco políticos alemães mais influentes no TikTok, de acordo com a pesquisa. O deputado estadual da AfD Ulrich Siegmund, do estado de Saxônia-Anhalt, no leste do país, está em primeiro lugar, com mais de 400 mil seguidores. O perfil oficial do chanceler federal da Alemanha, Olaf Scholz, possui em torno de 260 mil seguidores, sendo que o vice-chanceler, o ministro da Economia Robert Habeck, tem menos de 30 mil. "Universo paralelo" Os autores do estudo alertam que políticos da AfD e extremistas de direita utilizam a plataforma como um tipo de "universo paralelo" para disseminar suas ideologias e ganhar o apoio dos jovens. "No TikTok, a AfD se apresenta como cuidadora e patrona dos jovens, algo para o qual os partidos democráticos não encontraram respostas satisfatórias", diz Schnabel. Os autores citam como exemplo o fato de Weidel com frequência ser mostrada no TikTok como uma pessoa espontânea e divertida, promovendo uma imagem diferente da que é transmitida na mídia tradicional. Uma pesquisa publicada em abril deste ano mostrou que a AfD era o partido preferido entre os jovens de 14 a 29 anos, com 22% das escolhas – o dobro do ano anterior. Desempenho fraco das siglas democráticas Schnabel observa, por exemplo, que o deputado federal da AfD Sebastian Münzenmaier possui 80.000 seguidores na plataforma, em contraste com o secretário-geral do Partido Social-Democrata (SPD), Kevin Kühnert, que tem cerca de 11 mil. Com tantos políticos e figuras do governo abrindo perfis no TikTok, Schnabel sugere que eles repensem suas estratégias de comunicação, em razão de seus baixos desempenhos. Não basta postar vídeos educacionais e explicativos, afirmou. "Os jovens também querem ser respeitados em suas atitudes estéticas e abordados de maneira emocional", acrescentou. Ela defende que as escolas devem dar mais prioridade às competências de mídia e à educação política. rc (dpa, KNA, EPD)