Resolução de governadores da agência nuclear da ONU condena o Irã

O Conselho de Governadores da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) adotou, nesta quarta-feira (5), em Viena, uma resolução que chama formalmente o Irã à ordem por sua falta de cooperação, no contexto do desenvolvimento do seu programa nuclear.

O texto, apresentado por Reino Unido, França e Alemanha, foi aprovado por 20 países de 35, incluindo os Estados Unidos, inicialmente relutantes por medo de aumentar as tensões no Oriente Médio, indicaram três diplomatas à AFP.

