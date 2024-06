Rei Charles III faz discurso emocionado em atos do Dia D na Inglaterra

O rei Charles III, que continua seu tratamento para curar um câncer, participou e fez um discurso emocionado nesta quarta-feira (5) durante a comemoração do 80º aniversário do Desembarque na Normandia, em Portsmouth, no sul da Inglaterra.

O monarca de 75 anos, que retomou seus compromissos públicos no final de abril, após o anúncio de seu câncer cujos poucos detalhes foram revelados, participou ao lado de sua esposa, Camilla.

"Enquanto agradecemos àqueles que tanto deram para conquistar a vitória que comemoramos hoje, comprometemo-nos novamente a lembrá-los e honrá-los", disse o rei a uma multidão que tremulava milhares de pequenas bandeiras britânicas.