Rainha da Espanha visita a Guatemala para conhecer programas de cooperação

A rainha da Espanha, Letizia, iniciou nesta quarta-feira (5) uma visita à Guatemala para conhecer projetos de cooperação no país centro-americano, principalmente em favor das populações indígenas.

Letizia, vestida com um colete vermelho da Cooperação Espanhola, foi recebida no Palácio Nacional da capital por Lucrecia Peinado, esposa do presidente social-democrata Bernardo Arévalo, observou uma equipe da AFP.

A rainha chegou à capital guatemalteca na tarde de terça-feira e retornará à Espanha no final da tarde de quinta-feira, segundo a agenda oficial.