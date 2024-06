Princesa das Astúrias premia cientistas do medicamento Ozempic

Cinco especialistas dos Estados Unidos, Canadá e Dinamarca, cujos estudos levaram ao desenvolvimento de medicamentos para combater a diabetes e a obesidade, como o Ozempic, foram premiados nesta quarta-feira (5) na Espanha com o Prêmio Princesa das Astúrias de Pesquisa Científica.

"As pesquisas dos cientistas premiados estabeleceram as bases endócrinas da diabetes e da obesidade, patologias proeminentes que constituem um problema de saúde pública global sem tratamento eficaz até a data", disse o júri do prêmio, atribuído pela Fundação Princesa das Astúrias, herdeira do trono espanhol.

Trata-se dos pesquisadores americanos Jeffrey Friedman, Joel Habener, Svetlana Mojsov (também de nacionalidade macedônia), o canadense Daniel Drucker e o dinamarquês Jens Juul Holst, que estiveram por trás do "grande avanço no tratamento da diabetes tipo 2" dos últimos anos, afirmou um comunicado de imprensa da fundação.