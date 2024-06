Presidente do Uruguai demonstra 'enorme preocupação' com homicídios no país

O presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou, demostrou, nesta quarta-feira (5), sua "enorme preocupação" com os homicídios no país, dias depois do assassinato de quatro pessoas, incluindo uma criança, que levantou o debate sobre o tema neste ano eleitoral.

"O que eu nunca fiz e não farei no restante do meu governo é inventar desculpas. Há uma enorme preocupação com relação aos homicídios. Vocês nunca escutaram este governo dizer que se tratava de um acerto de contas. São homicídios. Vidas são perdidas. E, nesse caso, além disso, a vida de uma criança", disse o líder de centro-direita, que concluirá seu mandato de cinco anos em março.

Na noite da última quinta-feira, quatro pessoas foram assassinadas a tiros em uma casa no Maracanã, bairro de Montevidéu, onde as autoridades suspeitam que drogas estavam sendo vendidas. Entre os mortos estavam um homem de 40 anos, dois jovens de 18 e 16 anos e um menino de 11 anos.