Petróleo volta a subir com publicação de indicadores nos EUA

Em Nova York, o barril de West Texas Intermediate (WTI) com vencimento em julho subiu 1,11%, alcançando 74,07 dólares.

Em Londres, o barril de Brent do Mar do Norte para entrega em agosto subiu 1,14%, fechando a 78,41 dólares.

Os preços do petróleo subiram nesta quarta-feira (5) após a publicação de alguns indicadores macroeconômicos nos Estados Unidos que, ao mostrarem uma desaceleração econômica, alimentam a esperança de um corte nas taxas de juros por parte do Federal Reserve (Fed, Banco Central) que impulsione a demanda por energia.

Nos Estados Unidos, a criação de empregos no setor privado moderou-se em maio, especialmente no setor industrial manufatureiro, de acordo com a pesquisa mensal ADP/Stanford Lab.

No mês passado, foram adicionados 152 mil postos de trabalho em comparação com 188 mil em abril e 175 mil esperados pelos analistas.

Esses dados, anteriores ao relatório oficial de emprego que será divulgado na sexta-feira, reacenderam as hipóteses de um corte nas taxas de juros em setembro por parte do Fed.