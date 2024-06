Partido alemão de extrema direita denuncia agressão a um dos seus candidatos

O partido de extrema direita da Alemanha, AfD, disse nesta quarta-feira (5) que o seu candidato nas eleições municipais foi atacado com uma faca em Mannheim, no oeste do país, onde uma pessoa foi morta a facadas durante uma manifestação anti-islã na semana passada.

O candidato foi atacado depois de interpelar uma pessoa que tentava rasgar um cartaz eleitoral na noite de terça-feira, disse à AFP o líder regional da AfD (Alternativa para a Alemanha), Emil Saenze. A polícia não confirmou nem negou a informação neste momento.

O candidato estava sendo tratado dos ferimentos que sofreu, disse Saenze, líder da AfD na região de Baden-Wuerttemberg.