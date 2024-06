Notas com retrato do rei Charles começam a circular

Os britânicos fizeram fila nesta quarta-feira, 5, em frente à sede do Banco da Inglaterra, em Londres, e nos Correios de todo o Reino Unido para colocar as mãos nas primeiras notas com o retrato do rei Charles III.

A face do monarca aparecerá em todas as quatro notas emitidas pelo Banco da Inglaterra - 5, 10, 20 e 50 libras - sem outras alterações no design atual. As notas coexistirão com as de sua mãe, a rainha Elizabeth II, a quem ele sucedeu como monarca após sua morte, em setembro de 2022.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Apesar de as notas já estarem em circulação, os britânicos podem não notá-las imediatamente em seus trocos ou saques em caixas eletrônicos - além de muitas transações no país serem feitas sem dinheiro.