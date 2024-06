Netanyahu afirma que Israel está 'preparado' para operação 'intensa' na fronteira com o Líbano

O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou nesta quarta-feira (6) que Israel está "preparado para uma operação muito intensa" na fronteira com o Líbano, onde desde outubro as tropas israelenses trocam tiros com o movimento Hezbollah diariamente.

"Nós estamos preparados para uma operação muito intensa no norte. De uma forma ou de outra, vamos restaurar a segurança no norte", disse Netanyahu durante uma visita à zona de fronteira.

