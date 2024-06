Napoli anuncia Antonio Conte como novo técnico

O italiano Antonio Conte, livre no mercado desde a sua saída do Tottenham, há mais de um ano, é o novo técnico do Napoli, anunciou o clube nesta quarta-feira (5).

"Bem-vindo, Antonio", publicou o presidente do Napoli, Aurelio De Laurentiis, na rede social X.

Segundo a imprensa italiana, Conte chega com contrato até 2027 e salário anual de 8 milhões de euros (R$ 45 milhões na cotação atual).