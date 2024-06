Museu submarino protege os corais no Caribe colombiano

Um casal de ceramistas dá os últimos retoques em esculturas que serão instaladas no fundo do mar. Seu destino será o Caribe colombiano, onde um museu submarino protege os arrecifes de coral ameaçados pelo turismo e pelas mudanças climáticas. Tratam-se de 25 figuras de um metro e meio de altura, que formam uma espécie de arrecife artificial e intrigam os mergulhadores que submergem nas águas azuis da paradisíaca Isla Fuerte, no departamento de Bolívar (norte). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Quando nos deparamos com esta escultura, eu disse: 'Meu Deus, caramba! O que é isso?'", conta à AFP Orlis Navas, morador da pequena ilha de 3.000 habitantes.

Este mergulhador agora trabalha como guia em percursos turísticos pelas esculturas. O estilo pré-colombiano das peças e a cobertura abundante de coral lhes dão um ar de naufrágio milenar, mas na verdade foram instaladas ali em 2018 por uma empresa de hotelaria. "Quando me deparei com a deterioração dos arrecifes naturais da ilha, vi no projeto de arte uma possibilidade de proteger e potencializar a vida dos corais", explica à AFP Tatiana Orrego, criadora da iniciativa conhecida como MUSZIF. As esculturas agora servem de abrigo para os corais, afetados por más práticas de turismo e as mudanças climáticas.

No último ano, corais em todo o mundo registraram um novo episódio maciço de branqueamento devido às temperaturas recorde dos oceanos, segundo a Agência Americana de Observação Oceânica e Atmosférica (NOAA). Os corais, invertebrados marinhos, vivem em simbiose com as algas que se encontram dentro de seus tecidos e lhes dão alimento. Mas, quando a água fica quente demais, expulsam as algas e se tornam brancos, o que os expõem a doenças e à morte. A Colômbia conta com uma área coralina equivalente a 100.000 campos de futebol. No entanto, 70% deles perdeu suas cores, segundo o Ministério do Ambiente. - Arrecifes sobrecarregados - No fundo do mar, as peças que os ceramistas locais Hugo Osorio e Pedro Fuentes criaram se tornam um "substrato idôneo" para o crescimento de novos corais, explica Orrego. A princípio, ele "semeava" partes de coral sobre o barro para iniciar o processo.

Ultimamente, começaram a colonizar as estátuas espontaneamente, conta com satisfação. Porções coloridas recobrem as figuras de caciques e divindades pré-colombianas. Dezenas de peixes adornam o trajeto de 6 metros de profundidade. O museu recebe pouco mais de 2.000 visitantes por ano, entre mergulhadores e nadadores com snorkel.