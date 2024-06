Jasmine Paolini e Mirra Andreeva derrubam favoritas e vão à semifinal de Roland Garros

A italiana Jasmine Paolini, número 15 do mundo, e a jovem russa Mirra Andreeva (38ª), de apenas 17 anos, vão disputar uma vaga na final de Roland Garros, após derrotarem nesta quarta-feira (5) duas jogadoras do Top 10 que estavam entre as favoritas ao título.

A primeira a entrar na quadra Philippe Chatrier foi Paolini, que venceu a cazaque Elena Rybakina, número quatro do mundo, por 2 sets a 1, com parciais de 6-2, 4-6 e 6-4, em duas horas e três minutos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"É inacreditável... O jogo foi muito difícil e eu fiquei muito tensa no segundo set, mas continuei e aqui estou!", disse a italiana de 28 anos, que tinha as oitavas de final do Aberto da Austrália deste ano como melhor resultado em um Grand Slam (nunca havia passado da segunda rodada em Roland Garros).