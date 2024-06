Israel e Hezbollah se aproximam de uma guerra em grande escala

Israel e o Hezbollah estão se aproximando de uma guerra em grande escala após meses de escalada das hostilidades com o grupo militante libanês, aumentando a pressão sobre o governo de Israel para proteger sua fronteira norte.

O Hezbollah aumentou seus ataques com drones e foguetes, atingindo importantes instalações militares israelenses. Israel também intensificou os ataques, tendo como alvo as instalações do Hezbollah nas profundezas do Vale de Bekaa, no sul do Líbano, bem como os oficiais militares sênior do grupo.

Sem um cessar-fogo em Gaza e um acordo subsequente com o Hezbollah que atenda às exigências de Israel, as autoridades israelenses relataram ao Wall Street Journal que uma ofensiva é inevitável. Nesta quarta-feira, 5, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que Israel está preparado para tomar "medidas muito fortes" na fronteira com o Líbano.