General reformado do Exército dos EUA é o novo chefe dos Jogos de Los Angeles-2028

O presidente do comitê organizador da LA-2028, Casey Wasserman, afirmou que Hoover trará ampla experiência logística para o cargo enquanto a megalópole californiana se prepara para sediar os Jogos Olímpicos pela terceira vez.

Aos 63 anos, Hoover assumirá o controle diário do comitê organizador a partir da próxima segunda-feira, informou a LA-2028 em um comunicado.

O tenente-general reformado do Exército dos Estados Unidos, Reynold Hoover, foi nomeado nesta quarta-feira (5) diretor-executivo do comitê organizador dos Jogos Olímpicos de Los Angeles-2028.

"Reynold é uma das poucas pessoas no país que possuem a experiência operacional e logística que os Jogos Olímpicos e Paralímpicos exigem", disse Wasserman no comunicado.

"Ele foi encarregado de alguns dos desafios mais complexos do nosso país e temos a sorte de tê-lo em nossa equipe enquanto nos preparamos para receber o mundo em 2028".

Hoover alcançou o posto de tenente-general três estrelas do Exército, o que incluiu funções em campanhas militares no Iraque e no Afeganistão. Ele também serviu na Agência Federal de Gerenciamento de Emergências e na CIA.