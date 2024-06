Francês Bruno Génésio é o novo técnico do Lille

Depois de passar por Lyon e Rennes, Bruno Génésio é o novo técnico do Lille, anunciou o clube francês nesta quarta-feira (5), após a saída do português Paulo Fonseca, especulado no Milan.

Livre no mercado desde que deixou o Rennes em novembro, Génésio chega ao Lille com um contrato de dois anos para dirigir seu terceiro clube francês da primeira divisão.

O clube quer que o técnico continue apostando nas categorias de base, de onde saíram recentemente as revelações Lucas Chevalier e Leny Yoro.