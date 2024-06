Filósofo francês Edgar Morin publica romance sobre a juventude aos 102 anos

O filósofo e sociólogo francês Edgar Morin publica nesta quarta-feira, aos 102 anos, um romance de inspiração autobiográfica escrito em 1946 e que retomou para finalmente torná-lo público.

"L'année a perdu son printemps (O ano perdeu sua primavera, em tradução livre), publicado pela editora Denoël, "ilumina a construção psíquica, intelectual e política de um dos maiores pensadores do nosso tempo", afirmou a editora no lançamento do seu livro.

Edgar Morin tinha 25 anos quando escreveu esta história na qual se esconde sob o nome de um herói, Albert Mercier, que apresenta muitos pontos em comum com ele.