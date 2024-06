Ex-funcionário denuncia goleiro Keylor Navas por trabalho irregular

Um antigo assistente do goleiro costarriquenho Keylor Navas, que está em fim de contrato com o Paris Saint-Germain, apresentou uma denúncia contra o jogador por tê-lo contratado de forma irregular, informou à AFP uma fonte próxima ao caso.

Segundo o ex-funcionário, de 35 anos e que trabalhou como assistente na casa de Navas e sua família por quase dois anos a partir de março de 2021, o goleiro não cumpriu as leis trabalhistas da França.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"O senhor Navas cometeu claramente atos contrários a todas as regras do direito ao trabalho", afirmaram os advogados do denunciante, Yassine Yakouti e Lola Dubois, que descreveram as condições de trabalho de seu cliente como "uma forma de escravidão moderna".