EUA fazem 1º exercício de bomba de precisão em 7 anos sobre a Península Coreana

O treinamento desta quarta-feira envolveu outras aeronaves (caças) avançadas dos Estados Unidos e da Coreia do Sul, bem como a aeronave B-1B, o segundo bombardeiro dos EUA destacado temporariamente sobre a Península Coreana este ano. O exercício pretendia demonstrar o compromisso de segurança dos Estados Unidos com a Coreia do Sul e fortalecer a postura de defesa conjunta dos aliados, de acordo com o Ministério da Defesa sul-coreano.

O exercício - visto como uma demonstração de força contra a Coreia do Norte - ocorre em um momento em que aumentam as tensões devido aos recentes lançamentos de balões de transporte de lixo pelo Norte em direção à Coreia do Sul e outras provocações.

Um bombardeiro B-1B de longo alcance dos Estados Unidos voou sobre a Península Coreana nesta quarta-feira, 5, para seu primeiro exercício de bombardeio guiado de precisão com a Coreia do Sul em sete anos, disseram militares sul-coreanos.

As bombas JDAM incluem "destruidoras de bunkers". JDAM é um sistema de orientação que converte bombas convencionais não guiadas em armas mais precisas guiadas por GPS. Todos os caças, bombardeiros e drones dos EUA podem usar JDAMs, e as munições estão entre os sistemas de armas que os Estados Unidos têm fornecido à Ucrânia para ajudá-la a combater a invasão da Rússia.

Durante o treinamento, o B-1B lançou munições conjuntas de ataque direto enquanto era escoltado por jatos sul-coreanos - o primeiro exercício de bombardeio para um avião deste tipo dos Estados Unidos desde 2017 - disse um comunicado do ministério. O mesmo texto afirmou que os caças sul-coreanos também realizaram exercícios de tiro real para demonstrar a prontidão do país para punir a Coreia do Norte se provocado.

A Coreia do Norte é extremamente sensível a exercícios que utilizam bombas destruidoras de bunkers, o que poderia ameaçar a sua liderança e a complexa rede de túneis e estruturas militares subterrâneas.

Um B-1B é capaz de transportar uma grande carga útil de armas convencionais. A Coreia do Norte já havia considerado a implantação do bombardeiro uma prova da hostilidade dos Estados Unidos. A Coreia do Norte respondeu aos voos anteriores de B-1B e outras poderosas aeronaves dos Estados Unidos na Coreia do Sul com os seus próprios testes de mísseis.

Suspensão de acordo militar

Na semana passada, a Coreia do Norte enviou centenas de balões com estrume, pontas de cigarro, restos de roupa e resíduos de baterias em toda a Coreia do Sul, indignada com campanhas anteriores de civis sul-coreanos para enviar balões com folhetos e outros itens para a Coreia do Norte. A Coreia do Sul respondeu com a promessa de tomar medidas retaliatórias "insuportáveis" e suspendeu um frágil acordo militar com a Coreia do Norte, apelando a ambos os lados para reduzirem as tensões ao longo da sua fronteira.

A suspensão do acordo intercoreano de 2018 permite à Coreia do Sul retomar atividades militares, como exercícios de fogo real ou transmissões de propaganda ante norte-coreana através de alto-falantes nas zonas fronteiriças. Tais medidas provavelmente levarão a Coreia do Norte a tomar medidas provocativas em resposta.

Recentemente, a Coreia do Norte lançou um foguete na tentativa de colocar um segundo satélite espião em órbita, violando as resoluções da ONU, mas o mesmo explodiu pouco depois da descolagem. Também testou armas com capacidade nuclear para um exercício simulando um ataque preventivo à Coreia do Sul e supostamente bloqueou sinais de navegação GPS na Coreia do Sul.