'Escalada' no Líbano deterioraria segurança de Israel, diz Washington

"Não queremos ver essa escalada do conflito, que só levaria a mais perdas de vidas tanto para israelenses quanto para libaneses e prejudicaria gravemente a segurança e a estabilidade de Israel na região", disse a jornalistas o porta-voz do Departamento de Estado americano, Matthew Miller.

A chegada do primeiro-ministro à região ocorre em meio a confrontos quase diários contra combatentes do Hezbollah no Líbano, grupo que, assim como o Hamas, é aliado do Irã.

Miller, no entanto, rejeitou a ideia de que uma guerra contra o Líbano seja iminente.

"As declarações do governo israelense de que está pronto para uma operação militar, se necessário, são diferentes de dizer que tomou a decisão de conduzir uma operação militar", disse Miller.