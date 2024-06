Disney+ estreia série sobre a lenda da moda Karl Lagerfeld

Depois de "Cristóbal Balenciaga" e "The New Loook", o defile de séries sobre a alta costura continua com a estreia na sexta-feira, na Disney+, de "Becoming Karl Lagerfeld", uma produção muito esperada sobre a ascensão deste ícone da moda.

Adaptada da biografia "Kaiser Karl", da jornalista do Le Monde Raphaëlle Bacqué, essa minissérie em seis episódios segue os primeiros passos do estilista, inicialmente sem seu característico rabo de cavalo, na Paris dos anos 70, quando rodou o mundo do prêt-à-porter, antes de se transformar no emblemático estilista da Chanel.

Interpretado com sutileza pelo ator hispano-alemão Daniel Brühl, o personagem se destaca no mundo da moda graças à sua colaboração com Gaby Aghion (Agnès Jaoui), a fundadora da Chloé.