Canadá ordena que plataformas audiovisuais financiem conteúdo local

A agência reguladora do setor audiovisual do Canadá anunciou na terça-feira que plataformas de streaming online, como Netflix e Disney, serão obrigadas a contribuir com 5% de suas receitas no país para financiar o conteúdo local a partir de setembro.

A Lei de Streaming Online, aprovada em 2023, criou um marco jurídico para regulamentar as plataformas digitais e obrigá-las a contribuir financeiramente para a criação, produção e distribuição de conteúdos canadenses, como programas de televisão, assim como para a sua promoção.

A Comissão Canadense de Rádio-Televisão e Telecomunicações (CRTC) calcula que a medida - que submete as empresas de streaming às mesmas regras das emissoras canadenses tradicionais - representará 200 milhões de dólares canadenses (146 milhões de dólares, 772 milhões de reais) por ano em novos financiamentos para o setor audiovisual do país.