Após ganhar a Champions, Vini Jr. foca em outra meta: conquistar a Copa América

Depois de levar o Real Madrid a seu 15º título da Liga dos Campeões, o atacante Vinícius Júnior já tem um novo objetivo: vencer a Copa América nos Estados Unidos pela Seleção Brasileira.

"Não fui campeão ainda, não tenho nenhum título pela Seleção, espero que seja agora. Nós estamos nos preparando muito bem para esse momento", disse o atacante num vídeo divulgado nesta quarta-feira (5) pela Confederação Brasileira de Futebol(CBF).

Prestes a completar 24 anos (no dia 12 de julho), o jogador do clube 'merengue' chegou nesta quarta à concentração da Seleção, em Orlando, na Flórida, após tirar alguns dias de folga depois de vencer o Borussia Dortmund por 2 a 0, no sábado, na final da Champions.