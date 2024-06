AIEA aprova resolução que condena Irã por seu programa nuclear

A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) adotou nesta quarta-feira (5) em Viena uma resolução que chama a atenção do Irã pelo desenvolvimento de seu programa nuclear. O texto do conselho de governadores foi apresentado pelo Reino Unido, França e Alemanha (o chamado grupo E3) e aprovado por 20 dos 35 países do organismo, incluindo os Estados Unidos, que inicialmente relutaram por temer aumentar as tensões no Oriente Médio, informaram à AFP três diplomatas. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Rússia e China votaram contra, e 12 países se abstiveram. Um membro estava ausente.

Essa resolução é a primeira nesse sentido desde novembro de 2022 deste organismo que faz parte do sistema das Nações Unidas. O texto lamenta novamente a ausência de "respostas técnicas críveis" sobre a presença de vestígios inexplicáveis de urânio em duas instalações não declaradas. "É essencial e urgente" que Teerã esclareça a situação e forneça acesso aos locais em questão, diz o texto confidencial, que a AFP pôde consultar, enquanto evoca a possibilidade de solicitar "um relatório completo" ao diretor-geral da AIEA, Rafael Grossi.

A resolução também diz que o Irã deve "reverter a retirada da acreditação" de alguns de seus inspetores mais experientes e reconectar as câmeras de vigilância "sem demora". O objetivo é elevar a pressão sobre o Irã, que nos últimos anos tem restringido sua cooperação com essa agência da ONU. Embora não tenha consequências imediatas, poderia ser o prelúdio para levar a questão ao Conselho de Segurança da ONU, que tem capacidade para impor sanções. No entanto, isso é apenas uma possibilidade, pois dois dos membros do Conselho com direito a veto, Rússia e China, se aproximaram significativamente do Irã nos últimos dois anos. O texto foi modificado após intensas negociações com os Estados Unidos, que haviam se oposto a uma iniciativa similar do grupo E3 em março e não estavam a favor dessa nova resolução que acabou sendo aprovada. - "Contraproducente" - O Irã, que criticou perante o conselho de governadores uma ação "contraproducente (...) desprovida de qualquer fundamento", já ameaçou responder, sem dar detalhes.

O país nega querer fabricar uma bomba, mas seu programa nuclear continua se desenvolvendo. Durante os debates que começaram na segunda-feira em Viena, os europeus denunciaram avanços nucleares "sem precedentes para um Estado não dotado de armas atômicas", evocando uma situação "alarmante". Segundo a AIEA, o Irã é o único país sem armas atômicas que enriquece urânio ao nível de 60%, próximo dos 90% necessários para desenvolver uma bomba, e acumula estoques cada vez maiores.