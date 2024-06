Abrir uma conta nos EUA? Mais dúvidas do que esperança entre empreendedores cubanos

- Idas e vindas -

Lauren e suas sócias embarcaram nesta aventura em 2016, quando o presidente americano Barack Obama (2009-2017) incentivou o surgimento de empresas privadas em Cuba, reduzindo as sanções comerciais, no marco da normalização das relações entre Havana e Washington naquele mesmo ano.

Mas pouco depois, Trump reverteu essa flexibilização e endureceu as medidas, sem que Biden as tivesse modificado substancialmente.

Em 2022, as promessas do presidente Biden de apoiar empreendedores cubanos independentes encorajaram Lauren e três outros empresários a viajar para Washington no ano seguinte para se encontrarem com congressistas.

Eles solicitaram facilidades para acessar os bancos dos EUA. Mas voltaram sem uma resposta clara e com uma certa desilusão.

Agora, Washington finalmente permitiu que empresários cubanos independentes "abram, mantenham e utilizem remotamente contas bancárias nos Estados Unidos, inclusive através de plataformas de pagamento online".

Do lado cubano, depois de quase 60 anos sem empresas privadas, o governo comunista aprovou as pequenas e médias empresas (PME) em 2021. Hoje, Lauren e suas sócias têm uma loja em Havana Velha, uma das quase 11 mil PME registradas no país, dominado por uma economia planejada e centralizada.