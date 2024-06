Vulcão entra em erupção nas Filipinas e 700 pessoas deixam suas casas

Um vulcão expeliu uma nuvem de cinzas e vapor para o céu noturno no centro das Filipinas, em uma poderosa explosão que fez com que mais de 700 pessoas fossem deslocadas de suas casas. A explosão do monte Kanlaon na noite da segunda-feira, 3, na ilha Negros, acionou sirenes em Canlaon - uma cidade de quase 60.000 habitantes ao sul do vulcão. Centenas de pessoas fugiram em caminhões do governo para um local seguro, disse o prefeito de Canlaon, José Chubasco Cardenas, acrescentando que mais de 150 pessoas estavam em dois centros para deslocados, enquanto outras se mudaram para casas de parentes longe do vulcão. Nenhuma vítima foi relatada. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Nível de alerta

A erupção levou as autoridades a aumentar o nível de alerta para dois em um sistema de alerta de cinco etapas, indicando um "nível moderado de agitação vulcânica". Kanlaon é um dos 24 vulcões mais ativos do país. "A explosão foi muito forte, segundo os moradores, alguns dos quais gritavam de medo", disse Cardenas à Associated Press por telefone. "Eles se sentiram como se estivessem em uma zona de guerra porque podiam ouvir o som das cinzas atingindo seus telhados." O presidente Ferdinand Marcos Jr. disse que pelo menos 796 pessoas de 170 famílias foram para centros especiais para deslocados em Canlaon e em outras cidades e vilas ao redor do calor, e garantiram que as aeronaves do governo estariam de prontidão, se necessário.