Tóquio lança aplicativo de namoro para aumentar taxa de natalidade

A capital do Japão lançará seu próprio aplicativo de namoro nos próximos meses, uma medida que faz parte de um plano do governo para aumentar a baixa taxa de natalidade do arquipélago, disseram as autoridades locais nesta terça-feira (4).

Os usuários terão que apresentar documentação que comprove que são solteiros e assinar um documento que comprove que desejam se casar. O aplicativo também exigirá um recibo fiscal comprovando o salário anual.

"Sabemos que 70% das pessoas que querem se casar não participam ativamente de eventos ou de aplicativos de namoro", disse à AFP um funcionário das autoridades de Tóquio responsável pelo novo aplicativo.