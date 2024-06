Sobreviventes do Holocausto advertem jovens sobre ascensão da extrema direita

Segundo as pesquisas, as eleições, que acontecem entre 6 e 9 de junho, poderão dar um impulso aos partidos da extrema direita em vários países da União Europeia

Sobreviventes do Holocausto fizeram um apelo aos jovens eleitores, nesta terça-feira (4), para que interrompam a ascensão da extrema direita nas eleições europeias, celebradas esta semana.

"Não pudemos impedir àquela altura. Mas vocês podem fazê-lo hoje", disseram em uma mensagem.

"Para milhões de vocês, as eleições europeias são as primeiras de suas vidas. Para muitos de nós, podem ser as últimas", escreveram os oito homens e mulheres, com idades entre os 81 e os 102 anos, em um carta aberta apresentada durante uma coletiva de imprensa em Berlim.