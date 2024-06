Sinner vence Dimitrov e vai pela 1ª vez à semifinal de Roland Garros

O tenista italiano Jannik Sinner se classificou pela primeira vez na carreira à semifinal de Roland Garros, ao derrotar o búlgaro Grigor Dimitrov nesta terça-feira (4).

Sinner fechou o jogo em 3 sets a 0, com parciais de 6-2, 6-4 e 7-6 (7/3), em duas horas e 29 minutos na quadra Philippe Chatrier.

Campeão do Aberto da Austrália em janeiro, o italiano também garantiu o posto de número 1 do mundo a partir da próxima semana, após o sérvio Novak Djokovic anunciar sua desistência do torneio parisiense devido a uma lesão no joelho.