Sérgio Conceição não é mais técnico do Porto

O Porto confirmou nesta terça-feira (4) a saída do técnico Sérgio Conceição, que estava à frente da equipe desde 2017.

Conceição tinha renovado seu contrato com os 'Dragões', mas a chegada do ex-treinador André Villas-Boas à presidência do clube antecipou sua saída.

Segundo a imprensa especializada, o ex-jogador da seleção portuguesa de 49 anos está a caminho do Olympique de Marselha, enquanto o Porto deve anunciar seu até então auxiliar Victor Bruno.