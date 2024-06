Sem CR7, Portugal vence Finlândia (4-2) em amistoso preparatório para Eurocopa

Sem Cristiano Ronaldo, Portugal venceu a Finlândia por 4 a 2 com dois gols do meia-atacante Bruno Fernandes, que começou o jogo no banco, nesta terça-feira (4), em Lisboa, em amistoso de preparação para a Eurocopa.

No estádio Alvalade, Ruben Dias abriu o placar de cabeça (18'), Diogo Jota marcou o segundo de pênalti nos acréscimos do primeiro tempo (45'+4) e depois foi a vez de Bruno Fernandes (56').

Depois disso os jogadores comandados pelo técnico Roberto Martínez diminuíram o ritmo e a Finlândia chegou mais perto com dois gols de Teemu Pukki (73' e 77'), mas Fernandes marcou o quarto na reta final (85').