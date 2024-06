Reino Unido: debate entre Sunak e Starmer não tem vencedor; trabalhistas lideram pesquisas

Os dois principais candidatos à presidência do Reino Unido - o líder conservador Rishi Sunak e o trabalhista Keir Starmer - discutiram nesta terça, 4, sobre os impostos, o custo de vida e o frágil sistema de saúde do país, em um debate televisivo antes das eleições, em 4 de julho.

Sunak esperava aumentar a perspectiva do seu partido, enquanto o trabalhista Keir Starmer pretendia consolidar o seu estatuto de favorito. Ambos reconheceram os muitos problemas do país, desde a deterioração dos serviços públicos até um sistema de imigração falido. Mas nenhum dos dois soube dizer abertamente, quando questionado, onde encontraria o dinheiro para consertá-los.

Sunak enfatizou a sua gestão da economia, que viu a inflação cair para pouco mais de 2%, desde um pico de mais de 11% no final de 2022. Ele disse que deveria permanecer como líder porque o seu "plano claro" para a economia estava dando certo. Starmer disse que a eleição é uma escolha entre mais "caos e divisão" com os conservadores ou "virar a página e reconstruir com os trabalhistas".