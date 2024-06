Presidente mexicano defende 'eleições mais limpas da história', após denúncias da oposição

O presidente do México, Andrés Manuel Lopez Obrador, defendeu, nesta terça-feira (4), que as eleições presidenciais do último domingo foram "as mais limpas da história" do país, depois das acusações de opositores sobre uma suposta interferência de seu governo.

Foi "a eleições mais limpa e mais livre que já aconteceu na história, possivelmente desde a eleição do presidente (Francisco) Madero", no início do século 20, afirmou mandatário esquerdista, durante sua habitual coletiva de imprensa matutina.

A presidente-eleita Claudia Sheinbaum conseguiu 59,3% dos votos, ficando quase 28% à frente da senadora de centr odireita Xóchitl Gálvez, após a apuração de 95,2% dos votos.