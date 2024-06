Premiê britânico almeja reduzir distância para os trabalhistas no primeiro debate

O primeiro-ministro britânico, o conservador Rishi Sunak, e o líder trabalhista, Keir Starmer, participam nesta terça-feira no primeiro debate na televisão, um mês antes das eleições legislativas de 4 de julho, com o partido de oposição em grande vantagem nas pesquisas.

"Uma das principais razões pelas quais os conservadores apresentam resultados tão ruins nas pesquisas é uma hemorragia entre seus eleitores que optam pelo partido 'Reform UK'", que aparece com quase 15%, explica Matthew Smith, do instituto internacional de pesquisa de mercado e análise de dados YouGov.

Na véspera do debate, Sunak anunciou um plano para reduzir progressivamente as cotas de vistos de trabalho e reuniões familiares concedidos a cada ano país.

Em uma tentativa desesperada de reduzir a diferença, os conservadores parecem ter orientado a campanha para posições ainda mais de direita, em particular no tema imigração.

"Este Partido Trabalhista está totalmente comprometido com a segurança da nossa nação, com as nossas Forças Armadas e, em particular, com a nossa dissuasão nuclear", disse Starmer.

