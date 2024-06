Polícia britânica procura mãe de três bebês abandonados com sete anos de intervalo

O último dos recém-nascidos foi encontrado por uma pessoa que passeava com o cachorro à noite, no dia 18 de janeiro, no bairro de Newham, no leste de Londres. Estava -4°C. O bebê ainda tinha o cordão umbilical e provavelmente havia nascido uma hora antes.

A polícia estimou então que era "muito provável" que a pequena Elsa (nome que o hospital lhe deu) tivesse nascido de uma "gravidez oculta".

Um teste de DNA comprovou que ela tinha um irmão e uma irmã, que também haviam sido abandonados. O menino, que foi chamado de Harry, foi encontrado em setembro de 2017 em um parque. Foi adotado.

Sua irmã, identificada como Roman, foi encontrada em uma noite gelada de janeiro de 2019. O bebê, enrolado em uma toalha branca e colocado em uma sacola, foi encontrado perto de um banco de um parque infantil. Uma mulher que passeava com seu cachorro ouviu ruídos estranhos vindos do embrulho. A menina já foi adotada.

