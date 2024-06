Platini, Espanha, CR7: os recordes a serem batidos na Euro

O francês Michel Platini guiou os 'Bleus' ao título na edição de 1984 marcando nove gols, um recorde em uma única edição da Euro. Parece difícil que um atacante possa superar essa marca, mas Kylian Mbappé, Harry Kane e Robert Lewandowski, entre outros, terão até sete jogos para acabar com um recorde que Platini conseguiu em apenas cinco jogos há 40 anos.

Dos nove gols de Platini aos dois títulos consecutivos da Espanha, passando pela coleção pessoal de Cristiano Ronaldo, este são os recordes a serem batidos na Eurocopa de 2024, que começa no dia 14 de junho, em Munique:

. 4 a 0

É o placar mais elástico registrado em uma final de Eurocopa, justamente pela Espanha, e contra a Itália, em 2012.

. CR7 maior artilheiro

Cristiano Ronaldo é o maior artilheiro da história da Euro com 14 gols, muito à frente dos nove de Platini. Entre os maiores artilheiros em atividade, só Antoine Griezmann (6 gols), Romelu Lukaku e Robert Lewandowski (5 cada um) podem se aproximar do astro português, assim como Harry Kane (4).

. 25 jogos para CR7

CR7 tem outro recorde, o de ter disputado mais jogos no torneio continental, com 25 no total, um número que irá ampliar na Alemanha.