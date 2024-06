Plano de imigração controverso será submetido a referendo no Arizona

Legisladores estaduais do Arizona, no sudoeste dos Estados Unidos e fronteiriço com o México, votaram nesta terça-feira (4) a favor de submeter a referendo um polêmico plano de imigração em novembro.

Inspirado em uma lei do Texas, que também faz fronteira com o México, o projeto criminalizaria a nível estadual a travessia ilegal da fronteira e daria poder aos juízes locais para deportar os infratores.

O controle migratório e fronteiriço geralmente é de responsabilidade das autoridades federais nos Estados Unidos.