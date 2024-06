Petro não descarta buscar reeleição na Colômbia no 'futuro'

"Não quero me reeleger [...], mas não nego essa possibilidade em um futuro porque o poder constituinte tem que se expressar", afirmou Petro durante um ato na sede do governo.

No poder desde agosto de 2022, Petro alega que o Estado descumpriu vários pontos do acordo de paz com as Farc negociado em Havana, portanto, propõe fazer ajustes convocando uma assembleia constituinte.

Mas a oposição diz que, na realidade, ele quer fazer isso para incluir um artigo que permita a reeleição, eliminada pelo Congresso em 2015, e estender seu mandato até 2026.

O ex-presidente Juan Manuel Santos (2010-2018), que assinou a paz com a outrora guerrilha mais poderosa da América, assegura que Petro faz uma interpretação errada do acordo e sugeriu a ele que, se deseja mudar a Carta Magna, o faça no âmbito das leis atuais.