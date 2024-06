Pessoas deixam casas por risco de cheia no sul da Alemanha

Em meio a tempestades que ocorrem na região, moradores dos estados da Baviera e Baden-Württemberg foram instados a ficar em alerta, e alguns até retirados de seus lares.Os moradores dos estados da Baviera e Baden-Württemberg, no sul da Alemanha, foram instados a ficar em alerta neste sábado (01/06), e alguns até foram evacuados, em meio às tempestades que estão ocorrendo na região. O distrito de Günzburg, na Baviera, alertou sobre uma inundação e declarou estado de emergência, como resultado das chuvas contínuas. Acampamentos e outras áreas de recreação nas margens dos rios Günz, Kammel e Mindel foram evacuados na noite de sexta-feira. "Estamos levando a situação muito a sério", disse o administrador do distrito, Hans Reichhart. Moradores da Baviera e de Baden-Württemberg são chamados a sair de casa Um prédio de apartamentos em Lindau, na Bavária, foi evacuado na noite de sexta-feira como medida de precaução. Segundo uma porta-voz da cidade, a água havia entrado no prédio, aumentando o risco de um curto-circuito. Os residentes foram levados de ônibus para um ginásio, onde passariam a noite. Cerca de 1.300 pessoas no distrito de Lake Constance, em Baden-Württemberg, também foram solicitadas a deixar suas casas devido ao risco de inundação. O corpo de bombeiros pediu aos residentes que evitassem áreas no porão dos prédios. Os dois estados alemães esperam que perigosas tempestades e inundações continuem durante o fim de semana, com a possibilidade de se deslocarem para o nordeste do país. md (AFP, DPA)